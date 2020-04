Helmstedt – Corona-Soforthilfe mit Stolperstein im Antrag

Niedersächsische Soloselbstständige und Kleinunternehmen können nun bei Liquiditätsengpässen in Folge der Corona-Pandemie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die bürokratischen Anforderungen sind überschaubar – aber nicht in allen Punkten. Erste Finanzmittel, die nicht zurück gezahlt werden müssen, sind geflossen.

Das Förderprogramm „Niedersachsen-Soforthilfe Corona mit finanzieller Unterstützung des Bundes“ ist für Soloselbstständige und Kleinunternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten geschaffen worden. Je nach Anzahl der Beschäftigten und der Höhe der fortlaufenden Betriebskosten – Personalkosten zählen nicht dazu – werden pro Unternehmen einmalig bis zu 25.000 Euro Soforthilfe ausgezahlt. Betriebliche oder persönliche Rücklagen bleiben dabei unberücksichtigt.

„Im März hatte ich schon deutlich weniger Patienten, nun ist meine Praxis geschlossen – also null Einnahmen, aber fortlaufende Kosten beispielsweise für Miete und Versicherungen“, berichtet die soloselbstständige Physiotherapeutin Antje Bettermann, die in Wendhausen lebt und in Edesbüttel eine Praxis betreibt. „Deswegen ist das Sofortprogramm schon eine Hilfe, um die Zeit ohne Einnahmen halbwegs schadlos zu überstehen“, berichtete Antje Bettermann.

Eine Fragestellung des Soforthilfe-Antrages sorgt allerdings für Irritationen, wie uns übereinstimmend sowohl die Physiotherapeutin aus Wendhausen als auch Claudius Nitschke, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, und der Königslutteraner Steuerberater Dr. Jörn Mühe, der auch Kleinunternehmen als Mandanten hat, informierten. „Der Antragsteller soll Angaben zu voraussichtlichen Einnahmen in den folgenden drei Monaten machen. Das halte ich für Kaffeesatzleserei. Seriöse Angaben zu möglichen Einnahmen sind derzeit kaum möglich“, stellte Claudius Nitschke klar.

„Und eben diese Angaben zu eventuellen Einnahmen in Abhängigkeit zu den laufenden Ausgaben entscheiden letztendlich, in welcher Höhe eine Soforthilfe ausgezahlt wird. Wer also den schlechtesten Fall – also keine Einnahmen – annimmt, erhält eine deutlich höhere Förderung. Das ist problematisch“, meinte Beate Kitschke, Inhaberin eines mobilen Büroservice in Lehre. Problematisch sei die Angabe zu den Einnahmen deshalb, weil Falschangaben als Subventionsbetrug eingestuft würden.

Ein anderes Problem: Die Abdeckung der Lebenshaltungskosten ist kein Bestandteil der Soforthilfe. Soloselbstständige Fahrlehrer oder Friseure beispielsweise mussten auf behördliche Anordnung ihren Geschäftsbetrieb einstellen, Physiotherapeuten dürfen nur noch bei dringender medizinischer Notwendigkeit behandeln – als Einnahmeersatz wird den Soloselbstständigen nun empfohlen, eine Grundsicherung gemäß des Arbeitslosengeldes II zu beantragen. „Das empfinden viele Soloselbstständige oder Kleinunternehmer, die bis dato problemlos ihren Lebensunterhalt erwirtschaften konnten, als Affront“, berichtete Steuerberater Jörn Mühe aus seinem Berufsalltag.

Die Gewerkschaft Verdi, die unter anderem Soloselbstständige aus dem Medien- und Kulturbereich vertritt, fordert in einer Pressemitteilung, eine Anerkennung der Lebenshaltungskosten als fortlaufende Betriebsausgaben: „Die Soforthilfe sollte auch dazu dienen, den eigenen Lebensunterhalt finanzieren zu können, ohne auf Hartz-IV angewiesen zu sein.“

Die Soforthilfe-Antragsunterlagen und weitergehende Informationen stehen unter www.soforthilfe.nbank.de zum Download.