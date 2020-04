Müller und Breske wollen Lehre verlassen

Die beiden allgemeinen Vertreter des Gemeindebürgermeisters suchen laut einer Mitteilung der Gemeinde neue Herausforderungen. Tobias Breske kandidiert in seiner Heimatgemeinde Cremlingen 2021 für das Amt des dortigen Gemeindebürgermeisters, Sven Müller übernimmt ab 1. Juli 2020 den Posten des Geschäftsführers beim Wasserverband Gardelegen.

Seit 2017 bekleidete Sven Müller in der Gemeinde Lehre den Posten des Personalchefs, leitete den Fachbereich 10 und wurde später auch zum 2. Allgemeinen Vertreter des Gemeindebürgermeisters ernannt. Jetzt wird er sich einer neuen Herausforderung zuwenden, die Stelle in Lehre wird zum 1. Juli vakant. Müller wird dann die Geschäftsführung des Wasserverbandes Gardelegen übernehmen. „Dies ist für mich eine tolle Chance, nunmehr an die Spitze eines Unternehmens zu gelangen“, erläutert der Diplom-Wirtschaftsjurist. Dennoch falle ihm der Abschied aus Lehre gar nicht leicht: „Ich wurde hier direkt sehr freundlich und offen empfangen und auch heute fühle ich mich an jedem Tag wohl, den ich im Rathaus arbeite“, betont er. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Leitungsteam um Bürgermeister Andreas Busch sei immer von tiefem Respekt und Vertrauen geprägt gewesen.

Die Stelle Müllers in der Gemeindeverwaltung wurde inzwischen ausgeschrieben und soll schnellstmöglich neu besetzt werden, um eine gute Einarbeitungszeit gewährleisten zu können. Die Bewerbungsfrist endet am 30. April.

Tobias Breske arbeitet seit 1994 bei der Gemeinde Lehre, zunächst im Bauamt, aktuell ist er Verwaltungsleiter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Jetzt entschied er sich, in Cremlingen für die CDU als Kandidat für den Gemeindebürgermeister-Posten ins Rennen zu gehen. „Die Entscheidung ist mir definitiv nicht leicht gefallen, aber ich brenne auch dafür, mich noch viel intensiver für meine Heimatgemeinde einbringen zu können. Deshalb glaube ich, dass die Kandidatur der richtige Weg ist“, erläutert Breske. Die Wahl ist im September 2021. Dann entscheidet sich, ob er die Gemeinde Lehre tatsächlich verlassen wird.

„Ich freue mich für meine beiden ,Weggefährten‘ und kann ihre Entscheidungen selbst nur zu gut nachvollziehen. Für beide ist es der nächste logische Schritt. Sie haben enorm dazu beigetragen, dass die Gemeinde Lehre heute so gut dasteht, dafür sind wir dankbar“, so Bürgermeister Andreas Busch. Weiter äußert er sich zuversichtlich: „Ich bin gespannt, wen wir bald neu im Leitungsteam willkommen heißen dürfen!“ red