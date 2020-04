Helmstedter Landrat blickt besorgt auf den Baumarkt-Ansturm

Der große Ansturm auf den Toom-Baumarkt in Schöningen ließ am Samstagmorgen um 8.30 Uhr noch auf sich warten. Zwar war der Parkplatz vor dem Markt bereits gut gefüllt, doch im Inneren gab es für die Besucher ausreichend Platz, um den vorgegebenen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Tatsächlich entpuppte sich der Einkauf um diese Uhrzeit sogar als überaus entspannt. Die Regale waren gut gefüllt, auch am Personal war nicht gespart...