Arbeitsmarkt in Helmstedt: Folgen der Krise noch nicht klar

Die Agentur für Arbeit Helmstedt veröffentlicht Zahlen für den zurückliegenden Monat. Sie weist allerdings darauf hin, dass diese Daten auf dem Stichtag 12. März basieren.

Im Landkreis Helmstedt waren im März 2808 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 4 beziehungsweise 0,1 Prozent weniger als im Februar und 83 beziehungsweise 2,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 5,7 Prozent und lag damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahresmonat, wie die Agentur für Arbeit mitteilt.

„Derzeit hat uns die Corona-Krise fest im Griff, wir durchleben sehr bewegte und schwere Zeiten. Welche Folgen die Krise auf unseren Arbeitsmarkt hat, können wir anhand der Statistik zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen, sondern erst ab nächstem Monat. Ursache hierfür ist, dass der Stichtag, also der Tag an dem wir die Daten für den Monat März erhoben haben, der 12. März war. Dieses Datum lag vier Tage, bevor die Ausbreitung des Virus und in der Folge die Maßnahmen der Politik die wirtschaftlichen Aktivitäten stark einschränkten“, erläutert Andreas Kühne, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt.

„Zum Stichtag erlebten wir eine einsetzende Frühjahrsbelebung in einer guten konjunkturellen Lage in unserem Agenturbezirk, das machen die derzeitigen statistischen Zahlen deutlich. Diese März-Daten werden uns in einigen Monaten als Ausgangspunkt für die Bewertung der Folgen für den Arbeitsmarkt dienen. Weiterhin gilt es dann festzustellen, inwieweit und wie gut unsere arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen gegriffen haben. Ich denke vor allem an die neuen Regelungen zum Kurzarbeitergeld für Beschäftigte und an die erleichterten Bedingungen und die Sonderregelungen in der Grundsicherung, die der Gesetzgeber geschaffen hat. Die letzten beiden Wochen machen bereits eine Trendumkehr auf dem Arbeitsmarkt deutlich.“ red

