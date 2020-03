Betrügerische Gewinnversprechen am Telefon in Helmstedt

Eine neue Betrugsmasche ist in den vergangenen zwei Wochen in der Stadt und im Landkreis Helmstedt auffällig geworden und beschäftigt die Polizei, wie diese am Dienstag mitteilte.

Drei betroffene Bürger haben sich demnach bislang bei der Polizei gemeldet. Sie haben Anrufe mit der scheinbar erfreulichen Nachricht „Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen!“ erhalten. Die Täter hätten dann versucht, die Angerufenen zu täuschen und ihnen erklärt, dass sie bei einem Gewinnspiel 400.000 Euro gewonnen hätten. Damit es zur Auszahlung komme, müsse der glückliche Gewinner jedoch Gebühren überweisen. Der Gebührenbetrag erstreckte sich in den unterschiedlichen Fällen von einem drei- bis vierstelligen Geldbetrag.

In einem Fall fiel eine Seniorin auf die Betrüger rein und und verlor dabei rund 10.000 Euro. In zwei weiteren Fällen erkannten die Angerufenen die Masche und beendeten das Telefonat, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise zu den Betrügereien nimmt die Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0 entgegen. red

Tipps der Polizei

Vor dieser Betrugsmasche warnt die Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt ausdrücklich. „Überweisen Sie nicht leichtgläubig Geldbeträge an fremde Personen oder Institutionen, auch wenn sie Ihnen noch so hohe Gewinne versprechen“, erklärt Kriminalhauptkommissar Paul Schubert von der Polizei Helmstedt. Hier handelt es sich eindeutig um Betrüger.

Seriöse Lotteriegesellschaften benachrichtigen ihre Gewinner schriftlich und fordern keine Gebühren, um Gewinne auszuzahlen.

Gehen Sie niemals auf die Forderungen Unbekannter am Telefon ein. Beenden Sie unverzüglich das Gespräch, sprechen Sie mit Angehörigen und informieren Sie die Polizei.