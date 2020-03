Gauß-Schüler aus Velpke fahren Ski in Südtirol

Seit mehr als 16 Jahren bietet die Schule eine Skifreizeit in den Alpen an.

Unter der Leitung von Ralf Niewerth und Gunnar Peppler fuhren die 30 Schüler mit Elternvertretern und ehemaligen Schülern nach Südtirol. „Perfekte Schneeverhältnisse mit viel Neuschnee trugen zum Gelingen der Skikurswoche bei“, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

In Vorbereitung auf den Skikurs hatten demnach die Anfänger in der Skihalle in Bispingen erste Erfahrungen gesammelt. Die Skigebiete Klausberg und Speikboden im idyllischen Ahrntal hätten dann aber viel mehr als ein Tag in der Skihalle geboten. „Die Anfänger schafften es, die Carving-Technik zu erlernen und die Boarder übten die Brettgewöhnung, das Aufkanten, Gleiten, Skaten und Queren“, berichtet die Schule außerdem.

Folgende Schüler wurden nach Abschluss der erfolgreichen Woche gewählt und geehrt: Bester Anfänger Ski: Leonie Anderer; beste Skifahrerin: Alexandra Klier; bester Skifahrer: Jan Meyer; bester Boarder: Jaden Stottmeister. Die größten Fortschritte im Vergleich zum Vorjahr erzielten bei den Mädchen Jennifer Bannert, Lara-Marie Foltyn und Summer Kapalla. Bei den Jungen verbesserten sich Jannis Harms und Tim Monsing am stärksten. Außerdem wählten alle Teilnehmer Monique Zrieschling als Sportlerin und Helferin mit dem besten Sozialverhalten.

Eine große Unterstützung für das Gelingen der Wintersportwoche seien die Helfer beziehungsweise Eltern Anja Kattner, Susanne Draffehn, Anett Schatterny, Thomas Baron, Christian Köhler, Willi Wille und Henrik Stenzel gewesen.