Helmstedt: Zoll deckt illegale Beschäftigung auf Baustelle auf

Der Braunschweiger Zoll stellte auf einer Baustelle in Helmstedt acht Fälle von illegaler Beschäftigung fest. (Symbolbild)

Aufgrund eines Hinweises ist der Zoll Braunschweig in der vergangenen Woche illegaler Beschäftigung auf die Schliche gekommen.

Zoll-Kontrolle auf Baustelle: Bauarbeiter versuchen, vor Beamten zu flüchten

Dabei ging es um Arbeiter auf einer Baustelle nahe des Elms im Kreis Helmstedt. Bei Ankunft der Beamten versuchten zwei Bauarbeiter, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, wie Zoll-Pressesprecher Andreas Löhde mitteilte.

Die Überprüfung ergab, dass die Männer vom Balkan keine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis hatten und somit illegal auf der Baustelle waren. Weitere Bauarbeiter hielten sich ebenfalls illegal auf der Baustelle auf: Von den 14 Bauarbeitern waren nur zwei EU-Bürger und vier Ausländer mit Arbeitserlaubnis, die übrigen acht hatten keine gültigen Papiere für ihre Arbeit, so Löhde weiter.

Zoll-Sprecher: Arbeitgeber drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro

Konsequenzen drohen neben den Männern nun auch ihrem Arbeitgeber: Wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung von Ausländern, des Einschleusens sowie verschiedener anderer Bußgeldverfahren ist laut Zoll Braunschweig eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro möglich.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Behörde in der Region auf derartige Machenschaften stößt: „Einzelne Menschen ohne Papiere treffen wir regelmäßig an, aber das ist in den letzten Monaten schon der dritte größere Aufgriff im Raum Wolfsburg-Helmstedt“, erklärte Pressesprecher Löhde. red