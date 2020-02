Zwei Autos kollidieren auf der A2 bei Königslutter

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 2 in Höhe Königslutter kam am Sonntagabend gegen 18.58 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem Mazda ins Schleudern und stieß mit einem zweiten Fahrzeug zusammen. Die Richtungsfahrbahn musste für anderthalb Stunden gesperrt werden. Das berichtete die Polizei am Montag. Der 65-Jährige war in Richtung Hannover unterwegs. Er hatte gerade zum Fahrstreifenwechsel vom mittleren auf den linken Fahrstreifen angesetzt, als sich ein Renault Twingo von hinten näherte. Der Mazda-Fahrer fuhr zurück auf die mittlere Spur, geriet hierbei aber ins Schleudern und stieß mit dem Renault zusammen. Die beiden Fahrzeuge kamen erst an der rechten und linken Schutzplanke zum Stehen. Sie wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Durch den Aufprall wurden der 24-jährige Fahrer des Twingo und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bis der Unfall aufgenommen und das bis zu 100 Meter lange Trümmerfeld geräumt worden war, musste die Autobahn fast 90 Minuten vollgesperrt werden.