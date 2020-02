Impfpflicht: Kita-Fachbereichsleiterin kritisiert Mehrarbeit

Deutliche Kritik an den Regelungen zur Umsetzung der Masern-Impfpflicht übt Mirjam Heldsdörfer. Sie ist Fachbereichsleiterin Kindertagesstätten beim DRK-Kreisverband Helmstedt, der unter anderem alle Kitas in der Samtgemeinde Nord-Elm betreibt sowie weitere in Helmstedt und Schöningen. Bei einem...