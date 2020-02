Helmstedter Gymnasiasten lernen, wie sie Menschen wiederbeleben

Das DRK hat am Julianum ein Projekt zur „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ organisiert.

Helmstedt. Schüler des Gymnasiums Julianum haben zwei Tage an dem Projekt „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ in Zusammenarbeit mit dem DRK teilgenommen.

Viele Führerscheininhaber, so heißt es in der Mitteilung, werden sich noch an den Ersthelferkurs erinnern, der Voraussetzung für den Erwerb des Führerscheins war. Doch das Gelernte verblasse im Laufe der Jahre, obwohl diese Grundkenntnisse Leben retten könnten.

Gerade die „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ spiele hier eine zentrale Rolle, da sie die Lebensfunktionen eines Verunglückten bis zum Eintreffen eines Arztes aufrechterhielten. Je vertrauter Ersthelfer hiermit seien, desto geringer sei die Angst, etwas falsch zu machen. Genau hier greife das Projekt „Herzensretter-Lebensretter“ ein.

In drei Schritten hätten die Schüler die Tcehnik der „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ erlernt: 1. Drücken; 2. Drücken und Beatmen; 3. Drücken und Beatmen und Defibrillieren. In der Schule sei dieses Projekt Teil des „Schulsanitätsdienstes“, das Irene Kalinowski betreue.