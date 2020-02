Fahrer bei Danndorf unter Drogen und ohne Führerschein

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich ein 39 Jahre alter Fahrer eines Kleintransporters aus der Samtgemeinde Velpke verantworten. Der 39-Jährige war laut Polizei am Mittwochnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz an der Landesstraße 647 zwischen Vorsfelde und Danndorf angehalten worden. Zunächst stellte sich heraus, dass der Fahrer schon seit Juli 2000 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verlief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin und THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten. Daraufhin wurde eine Blutprobe des Fahrers entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss sich der 39-Jährige wegen Drogenbesitzes verantworten. red

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder