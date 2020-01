Das kleine Kneipenwunder von Emmerstedt

Dank einer Anzeige im Internet hat das Dorf Emmerstedt ein Stück mehr an Lebensqualität gewonnen. Damit gemeint ist der Weiterbetrieb der Gaststätte „Lohenschänke“. Zwischenzeitlich hatte sie für mehrere Monate geschlossen. Es schien so, als ob sich das Kneipensterben hier fortsetzen würde. Weit gefehlt: Mit einer überraschenden Entwicklung im Helmstedter Ortsteil eröffnen wir unsere Serie „Lokalrunde“ über Gastwirtschaften in den...