Stille Stars und Leuchttürme beim Jahresempfang in Grasleben

Es sind oft die kleinen Dinge, die im überschaubaren Kreis entstehen, doch letztendlich Großes bewirken. Dies in den Vordergrund zu rücken, ist eines der Dinge, die mit dem Neujahrsempfang der Gemeinde Grasleben bezweckt werden. Am Sonntag war es wieder soweit. Beim Festakt in der Grundschule...