„Sterne ohne Himmel – Kinder im Holocaust“ in Schöningen zu sehen

Ein Eimer Kohle – für Jadzia Beitner „das wertvollste Geschenk, das ich jemals bekommen habe“. So beschreibt die damals Elfjährige polnische Jüdin ihren Geburtstag, den sie am 4. März 1944 im Ghetto Szrodula feierte. Sie war die jüngste Gefangene im Lager, ein Kind im Holocaust. An Schicksale wie...