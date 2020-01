Im Schöninger Elmhaus wird getrommelt

Das neue Jahr mit Knallern und Raketen krachend zu eröffnen, hat Tradition in der ganzen Welt. Im Schöninger Elmhaus, Singplatzweg 1, wird diese Tradition im musikalischen Sinne fortgeführt: Frei nach dem Motto „Trommeln statt Böller“ beim zweiten offenen Drum Circle mit Ben Flohr und Steffen Wilhelmi. Am Sonntag, 5. Januar, wird es ab 15 Uhr wieder laut im großen Saal. Djemben, Basstrommeln, Shaker und Schellenkränze liegen bereit. Es entsteht Musik im Moment, die jedes Mal ein bisschen anders ist und doch alle in ihren Bann zieht, wie es in einer Mitteilung heißt. Alter oder Vorwissen spielen dabei keine Rolle, jede und jeder ist willkommen.

„Das ist die Magie im Drum Circle“, erklärt Steffen Wilhelmi, „Menschen, die sich nicht kennen, kommen in Kontakt und machen zusammen Musik. Es ist jedes Mal neu, auch für uns.“ Gemeinsam mit Ben Flohr freut sich Wilhelmi auf die Veranstaltung, die im Januar 2019 zum ersten Mal im Elmhaus stattfand. „Wir hatten mit ca. 50 Teilnehmern gerechnet und es kamen über 90,“ erinnert sich Ben Flohr. „Das war natürlich toll. Jetzt sind wir gespannt, was am 5. Januar passiert.“ Gut vorbereitet sind die beiden: Mehr als 100 Trommeln und Percussion werden sie dabei haben, so dass jeder mit in den Groove einsteigen kann. Wer eine eigene Trommeln zu Hause hat, ist eingeladen, sie mitzubringen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, auch eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Ausgang wird es eine Spendenbox geben, die für die Arbeit des Vereins „Guter Zweck“ bestimmt ist.

Ein Drumcircle ist, so die Mitteilung, kein Workshop, in dem es darum geht, die Beherrschung eines Instrumentes zu lernen. Es sei vielmehr eine Zusammenkunft von Menschen, die spontan miteinander auf Percussioninstrumenten musizieren. Die kreisrunde Anordnung der Plätze sorge für eine integrative und tolle Atmosphäre. Die wesentlichen Ziele eines Drum Circles sind dabei die Regeneration (Recreation) auf mentaler und körperlicher Ebene, nonverbale und statusunabhängige Kommunikation auf Augenhöhe, musikalische Betätigung ohne den Zwang zu üben und, vor allen Dingen, Spaß.

Die weltweit meist verbreitete Methode sei die von Drumcircle-Urgestein Arthur Hull. Er nenne sie selbst „Arthurian“. Hull entwickelte in den achtziger Jahren ein vierstufiges Protokoll, durch das der ausgebildete Facilitator in die Lage versetzt wird, unter Anwendung bestimmter Mittel und Aktivitäten die Teilnehmer nach und nach zu einem funktionierenden Percussion-Ensemble zu formen, ohne sich dabei konkret in die Position des Lehrers zu begeben („teach without teaching“). red