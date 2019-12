Schöningen. Mit diesem Konzert in der Lorenzkirche in Schöningen wird das 900-jährige Bestehen von Kirche und Kloster St. Lorenz mit einem Festjahr eingeläutet.

Kammerorchester Wernigerode gastiert an Neujahr in Schöningen

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode stimmt an Neujahr um 17 Uhr mit einem schwungvollen Konzert unter dem Dirigat von Christian Fitzner auf 2020 ein. Gleichzeitig wird mit diesem Konzert in der Lorenzkirche in Schöningen das Festjahr zum 900-jährigen Bestehen von Kirche und Kloster mit einem Festjahr eingeläutet. Dieser Anlass findet in diesem Konzert bestehend aus festlicher Barockmusik und bewährten klassischen Werken einen gebührenden Auftakt, heißt es in einer Mitteilung.

Das Orchester wird dabei von verschiedenen Solisten unterstützt. Musikdirektor Fitzner ist seit 1994 geschäftsführender Direktor und künstlerischer Leiter des Kammerorchesters und kann auf erfolgreiche Teilnahmen an internationalen Dirigentenwettbewerben, sowie auf Rundfunk- und Schallplattenproduktionen zurückblicken. Mit einem facettenreichen Programm und jährlich mehr als 100 Konzert- und Opernaufführungen prägt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode das regionale Musik- und Kulturleben. Die Besucher werden eingeladen, im Anschluss des Konzertes auf das für St. Lorenz bedeutungsvolle Jubiläumsjahr anzustoßen. Karten sind zum Preis von 15 Euro an der Abendkasse zu haben.