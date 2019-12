Aufgebrochenes Auto in Helmstedt – Polizei sucht Zeugen

Die Tat fand am Montag in der Henkestraße statt.

Dank eines aufmerksamen Passanten wurde in Helmstedt am frühen Montagnachmittag ein gewaltsam aufgebrochener Mini Cooper entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein unbekannter Täter eine Seitenscheibe des in der Henkestraße abgestellten Fahrzeugs zerstört und sich die Geldbörse der Fahrerin aus dem Handschuhfach gegriffen. Zur Beute hätte neben Ausweispapieren auch eine EC-Karte gezählt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Den Ermittlungen nach habe sich die Tat zwischen 13 und 13.40 Uhr ereignet. Gegen 13.30 Uhr hätten Anwohner eine Autoalarmanlage wahrgenommen.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise zu der Tat können unter (05351) 5210 gegeben werden.