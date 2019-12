Schüler lernen, dass es im Team besser funktioniert

Den vielbeschworenen Teamgeist sollten am Donnerstag die Haupt- und Realschüler (HRS) in Königslutter wecken. Alle Neunt- sowie die Achtklässler der Realschule, insgesamt mehr als 100 Schüler, nahmen deshalb an einem groß angelegten Projekttag teil. Seit zehn Jahren gibt es „Sei Dein eigener Held!“, das zum ersten Mal an der HRS Königslutter stattfand. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Landessparkasse mit der Abenteuerhaus GmbH....