Helmstedt. Ein Zehnjähriger ist in Helmstedt von einem Auto erfasst worden. Das Kind wollte mit seinem Roller auf dem Zebrastreifen die Straße überqueren.

Auto erfasst in Helmstedt Zehnjährigen auf Straße

Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Montagmittag, 2. Dezember, ereignete. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand war gegen 12.40 Uhr ein zehn Jahre alter Schüler mit seinem Tretroller auf dem Nachhauseweg. Er ging dabei auf dem Fußweg entlang der Goethestraße in Richtung Schillerstraße, wie die Polizei mitteilt. Beim Überqueren des Zebrastreifens an der Einmündung zur Goethestraße kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit einem silbernen Kleinwagen mit Helmstedter Kennzeichen.

Der Fahrer des silbernen Kleinwagens erkundigte sich nach dem Befinden des Zehnjährigen und setzte, nachdem der Junge signalisierte, dass alles okay sei, seine Fahrt in Richtung Am Ludgerihof fort. Um den Unfallhergang abschließend klären zu können, sucht die Polizei den Fahrer des silbernen Kleinwagens, von dem die Kennzeichenfragmente HE-AC bekannt sind. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Herrn im Alter zwischen 55 und 60 Jahren mit kurzen weißen Haaren gehandelt haben.

Der Fahrer, aber auch weitere Unfallzeugen mögen sich beim Polizeikommissariat in Helmstedt unter der (05351) 521-0 melden.