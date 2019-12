Das Groß Twülpstedter Baugebiet Österlingenweg ist gescheitert

Das Baugebiet „Österlingenweg“ in Volkmarsdorf ist endgültig gescheitert. In seiner letzten Sitzung des Jahres hob der Gemeinderat Groß Twülpstedt den Aufstellungsbeschluss am Montagabend einstimmig auf. Zwar will die Verwaltung laut Vorlage so schnell wie möglich Alternativen für die bauliche...