Einbrecher erbeuten Bargeld aus Haus in Wendhausen

Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Hauptstraße in Wendhausen. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr.

Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Täter ungehindert an die von der Straße abgewandte Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt ein Fenster und stiegen ins Hausinnere ein. Anschließend durchsuchten die Unbekannten verschiedene Räume nach sich lohnender Beute. Nachdem sie etwas Bargeld erbeutet hatten, verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens.

Was die Täter genau mitgenommen haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft auf Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg, (05361) 4646-0 entgegen. red