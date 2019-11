Schöningerin Angela Thurau prägt das Leben in zwei Cafés

Die 32-Jährige ist jetzt hauptamtlich in den Cafés der Lebenshilfe in Helmstedt und Schöningen tätig. Ein Erfolg in der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, auf den die Einrichtung anlässlich des Welttages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember hinweist. Im Kultur-Café Muck in Schöningen ist Thurau...