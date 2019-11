Einbrecher erbeuten Kaffeekasse in Helmstedter Arztpraxis

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Straße Max-Planck-Weg kam es zwischen Freitagmittag, 13.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 6.10 Uhr. Dabei erbeuteten die Täter eine geringe Menge an Bargeld aus einer Kaffeekasse. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Stand gelangten unbekannte Täter an die Rückseite des Gebäudes und öffneten gewaltsam ein dort befindliches Fenster. Anschließend stiegen sie in die Praxisräume ein und durchsuchten die Schränke und Schubladen nach lohnender Beute.

Nachdem sie einen geringen Bargeldbetrag gefunden hatten, verließen sie wieder den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei Helmstedt hofft darauf, dass die Täter vor, während oder nach der Tat beobachtet wurden und bittet um Hinweise unter (05351) 521-0.