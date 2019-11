Feuerwehr Wahrstedt nimmt neues Gerätehaus in Betrieb

Nach nur 15 Monaten Bauzeit nahmen die Samtgemeinde Velpke und die Feuerwehr in Wahrstedt am Samstagnachmittag ihr neues Gerätehaus im Velpker Ortsteil mit einem Festakt offiziell in Betrieb. Gekommen waren neben Vertretern der Velpker Ortswehren unter anderem Landrat Gehard Radeck, Kreisbrandmeister Olaf Kapke, Gemeindebrandmeister Sascha Kehlau, Manuel Skokalski als Vorsitzender des zuständigen Ausschusses auf Samtgemeindeebene,...