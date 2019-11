Volkstrauertag in Flechtorf: Gedenken bei Kaffee und Kuchen

Gedenken bei Kaffee und Kuchen, in Flechtorf ist das eine Facette des Erinnerns im Rahmen des Volkstrauertages. „Wir wollen es den Menschen ganz bewusst überlassen, was sie an diesem Tag brauchen und von ihm mitnehmen möchten“, erklärte Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn am Sonntagnachmittag. Der...