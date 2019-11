25-Jährige bei Unfall nahe Königslutter schwer verletzt

Königslutter. Eine Schwerverletzte gab es bei einem Unfall am Montagabend auf der Bundesstraße 1 zwischen Süpplingen und Königslutter.

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 25 Jahre alten Autofahrerin ereignete sich am Montagabend auf der Bundesstraße 1. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhr die 25-Jährige aus Königslutter gegen 21.30 Uhr mit ihrem BMW die B 1 von Süpplingen in Richtung Königslutter. Hier kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort befindlichen Straßenbaum. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum gebracht. Das Auto der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 6000 Euro belaufen. red