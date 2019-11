Der Liederkreis Lehre ist bereit für’s Fest

Lehre. Der Liederkreis Lehre veranstaltet einen erfolgreichen Chorworkshop. Am 1. Dezember ist der Chor in Königslutter zu erleben.

Der gemischte Chor Liederkreis Lehre absolvierte im Avalon-Hotelpark in Königslutter einen Workshop zum Thema „Weihnachten“. Hoch motiviert nahmen fast alle aktiven Sängerinnen und Sänger an dieser intensiven Übungseinheit teil, wie es in einer Mitteilung heißt.

Chorleiterin Hilde Grabherr hatte ein umfangreiches Programm zusammengestellt, bei dem nicht nur das bekannte „Go, tell it on the mountain“, sondern auch afrikanische Lieder geübt wurden. Ein

kurzer Einblick in die Theorie der Notenlehre rundete das Programm ab.

Der Chor entwickelt sich damit auch bei den Weihnachtsliedern in die angestrebte Richtung Modern, Rock, Pop und Gospel weiter, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Neue Sängerinnen und Sänger, die Interesse an Chorgesang in dieser Richtung hätten, seien eingeladen, freitags um 19.15 Uhr im Ratssaal der Gemeinde Lehre an den Chorproben teilzunehmen oder auch erstmal hineinzuschnuppern. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich.

Wer sich den Chor anhören möchte, ist zum Zuhören eingeladen:

Am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr im Avalon-Hotel in Königslutter anlässlich des Weihnachtsmarktes oder am Freitag, 20. Dezember, 18 Uhr, im Ratssaal der Gemeinde Lehre im Rahmen des offenen Adventskalenders. Zuhörer sowie weitere Sängerinnen und Sänger sind willkommen. red