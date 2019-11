„Päckchen für Lehre“ – Bürger beschenken Kinder und Senioren

Ziel ist es laut Mitteilung der Gemeinde, Kindern und Jugendlichen aus bedürftigen Familien und seit diesem Jahr auch Senioren, eine kleine Überraschung zukommen zu lassen. Hierfür sei das Organisationsteam um Sabine Tüngler und Gemeindebürgermeister Andreas Busch auf Unterstützung angewiesen: Alle, die die Aktion unterstützen wollen, können dies noch bis Ende November tun: Für die Kinder und Jugendlichen können bis zum 30. November gefüllte Päckchen im Rathaus oder nach Absprache bei Familie Tüngler in Essenrode abgegeben werden.

„Wer mag, kann seine Spenden auch in einem einfachen Karton oder einer Tüte abgeben“, betont Sabine Tüngler. „Wir kümmern uns dann um das Bekleben der Kartons oder packen die Sachen in eine vorbereitete Geschenk-Box.“ Wer keine Zeit hat, ein Paket selbst zu packen, kann die Aktion auch mit einer Geldspende unterstützen.

Für die bedürftigen Senioren würden lediglich Geldspenden benötigt, da hier die Geschenke so individuell wie möglich gestaltet werden sollen. Beim Verteilen erhält das Team Unterstützung der Pflegedienste.

Das Packen der Päckchen für die Kinder ist ganz einfach: Wenn möglich, Deckel und Boden des Päckchens mit Geschenkpapier bekleben. Eine bunte Mischung neuer Geschenke – für maximal 15 Euro – für die jeweiligen Kinder und Jugendlichen in das Päckchen legen. Das Päckchen bis zum 30. November zu einer der Abgabestellen bringen. In der Gemeinde sind dies die Information des Rathauses, Marktstraße 10 in Lehre, und Familie Tüngler, Weststraße 2 in Essenrode, Terminabsprache unter (05301) 1253. Für die Senioren können Spenden bis zu einer Höhe von 100 Euro an der Information des Rathauses abgegeben werden.

Fragen zu den Weihnachtspäckchen an: paeckchen@gemeinde-lehre.de.