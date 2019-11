Damit Gewalttäter einsichtig werden: Beratung in Helmstedt

Die Folgen von häuslicher Gewalt ist nicht nur ein Thema, mit dem allein die Opfer – in den weitaus meisten Fällen Frauen und Kinder – klarkommen müssen. Seit neuestem gibt es in Helmstedt eine Präventionsstelle, die sich mit fachlicher Beratung an gewaltbereite Männer richtet, damit in Gewalt ausufernder Streit im besten Fall nicht mehr vorkommt. Katrin Morof, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, stellt in einem Pressegespräch...