Kinder erleuchten Klein Brunsrode mit ihren Laternen

Auf dem Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses in Klein Brunsrode lodert ein Feuer, ein kleines, aber groß genug für das beliebte Stockbrot. Der Ortsteil der Einheitsgemeinde Lehre machte am Samstag den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Lichter- und Laternenfesten. In Klein Brunsrode ist das Sache des...