Unbekannte beschmieren Scheune in Grasleben

In dieser Nacht bemerkte ein Anwohner laut Polizei um 1.30 Uhr, wie zwei Unbekannte eine Scheune an der Mittelstraße mit Farbe beschmierten und dann davonliefen. Bei den Gesuchten handele es sich um Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren, so der Zeuge. Beide hätten blonde Haare, die Frisur an der Seite kurz rasiert. Beide seien sehr schmächtig gewesen. Getragen hätten sie schwarze Hosen, schwarze Turnschuhe und

T-Shirts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle unter (05357) 960490 in Verbindung zu setzen.

