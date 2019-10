Straßenreinigung – ein strittiges Thema auch in Büddenstedt

Kommunalpolitik blickt manchmal in jede kleinste Ecke einer Gemeinde. Zum Beispiel dann, wenn es um Gebühren für die Straßenreinigung geht. Mit der Frage nach Zuständigkeit und Reinigungszyklus müssen sich in diesen Tagen die Räte der neuen Ortsteile Helmstedts befassen. In Büddenstedt dauerte die Beratung allein zu diesem Tagesordnungspunkt eine Stunde. Verwaltung und Politik müssen sich neu orientieren, weil die Reinigungspflicht...