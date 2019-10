„Die gute alte Zeit“ – Historischer Kalender von Helmstedt

Die Kalender-Manufaktur in Verden an der Aller hat in Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Heimatforscher Michael Fenske einen historischen Bildkalender von Helmstedt für das Jahr 2020 herausgebracht. Die interessanten, historischen Abbildungen aus der Kreisstadt, darunter mehrere aus den Wirtschaftswunderjahren, dürften viele Erinnerungen wecken. Gleich das Titelbild aus Fenskes umfangreicher Sammlung zeigt die Neumärker Straße...