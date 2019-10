Einbrecher sind in Helmstedt unterwegs

Helmstedt. Drei Einbrüche verzeichnete die Polizei in Helmstedt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dabei waren die Täter zweimal erfolgreich.

Der erste Fall ereignete sich zwischen Mittwochabend, 18.15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.45 Uhr, in der Dieselstraße. Hier brachen die Unbekannten ein Fenster auf und drangen in die Büro- und Geschäftsräume einer dortigen Firma ein. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Was genau sie hier entwendeten und wie hoch der Gesamtschaden ist, wird noch ermittelt.

Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen, 5.55 Uhr, in der Pestalozzistraße. Die Unbekannten brachen die Außentür der Grundschule auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen in den Räumen. Verschlossene Türen oder Behältnisse wurden rücksichtslos aufgebrochen, berichtet die Polizei. Auch hier ist derzeit noch nicht bekannt, was die Täter erbeutet haben und wie hoch der Schaden ist. Er dürfte „mindestens im vierstelligen Bereich liegen“.

Außerdem versuchten Unbekannte, die Eingangstür zu einer Autowerkstatt in der Straße Braunschweiger Tor aufzubrechen. Dieser Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.50 Uhr. Die Täter scheiterten jedoch an der Tür und anschließend auch an einem Fenster. Auch hier ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt.

Die Polizei geht in allen drei Fällen von einem Tatzusammenhang aus und hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Hinweise unter (05351) 521-0.