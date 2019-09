Gabriele und Alfred Gogolin vom Vorstand der UWG Stadt Helmstedt stehen an der Stelle auf dem Holzberg, an der sich einst die englische Telefonzelle aus Chard befand.

Helmstedt. Die englische Telefonzelle, ein Geschenk der Partnerstadt Chard, schlummert auf dem städtischen Bauhof. Die UWG Stadt Helmstedt will das ändern.

UWG Stadt Helmstedt will Telefonzelle aus Chard erhalten

Im Zuge der Sanierung des Holzbergs war die rote Telefonzelle vor mehr als drei Jahren schon von ihrem dortigen Standort entfernt worden. Eine Inspektion hatte starken Rostbefall ergeben. Die Stadt veranschlagte Renovierungskosten von 6500 Euro, der Rat lehnte diese Investition ab (wir berichteten). Seither ist die Zelle im Bauhof eingemottet. „Die Telefonzelle aus Chard ist ein Stück Helmstedter Geschichte“, meint Alfred Gogolin, dessen UWG Stadt Helmstedt e.V. bei der jüngsten Kommunalwahl 2017 im mit Büddenstedt fusionierten Helmstedt einen Sitz im Rat der Stadt erringen konnte (Hinweis: Dieser Sitz ging verloren durch Übertritt der Mandatsträgerin Verena Ahrendts zur Grünen Gruppe). Die Zelle erinnere an das enge Miteinander mit den britischen Alliierten zu Zeiten der innerdeutschen Teilung. Sie dürfe nicht im Bauhof „den Bach runtergehen“.

Gogolin und seine Frau Gabriele wollen die Bürger einbeziehen in die Klärung der Frage, wo die Zelle wieder aufgestellt werden könnte, nach erfolgter Instandsetzung. „Für diese Arbeit haben sachkundige Freiwillige bereits ihre Mithilfe zugesagt, was die Kosten deutlich senken dürfte“, meint Gabriele Gogolin. Der Rest müsse über Spenden aufgefangen werden.

Der Einsatz für die Telefonzelle aus der Partnerstadt Chard sei nur der Anfang eines neuen politischen Anlaufs der UWG Stadt Helmstedt. „Wir wollen zur Kommunalwahl 2021 wieder antreten, mit einem größeren Team“, kündigen die Gogolins an. „Die damals vom Rat beschlossene Schließung der Ostendorfschule, die trotz einer Unterschriftenaktion mit enormer Resonanz von uns nicht verhindert werden konnte, hat uns traumatisiert“, begründet Alfred Gogolin, warum sich die UWG Stadt Helmstedt von der politischen Bildfläche in Helmstedt phasenweise ziemlich verabschiedet hatte. Doch nun habe man sich wieder gefangen.

Zentrales Thema für die UWG Stadt Helmstedt werde die Bildung sein, kündigen Gogolins an. Helmstedts Grundschulen seien überlastet und an vielen Stellen in einem renovierungsbedürftigen Zustand.

Bürgermeister Wittich Schobert sagte am Montag in einer ersten Reaktion, dass er das Schicksal der Telefonzelle aus Chard bereits mit dem Vorstand des Helmstedter Partnerschaftsvereins erörtert habe, um nach einer Lösung zu suchen. Wenn sich eine solche Lösung abzeichnen sollte, wären der Rat oder der Verwaltungsausschuss gefragt, sich dazu zu positionieren. Das sei eine mögliche Abfolge. Die Initiative der UWG Stadt Helmstedt wollte Schobert nicht kommentieren. „An uns ist noch niemand herangetreten, ich kann also nichts dazu sagen.“