Velpke: Zum Großflohmarkt geht alles, nur der Verkehr nicht

Es müssen an die 300 Stände gewesen sein, betrieben von Menschen aus der gesamten Region, die ihre Kleiderschränke, Keller, Garagen und Dachböden aufgeräumt hatten: Großflohmarkt in Velpke – in der Nordkreisgemeinde kommt dieses Ereignis einem Großkampftag gleich. Auch der vorletzte Markt dieses...