„Helmstedter des Jahres“ – Heute noch telefonisch abstimmen

In der St. Marienberg-Kirche in Helmstedt findet am 19. September vor geladenen Gästen die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl zum „Helmstedter des Jahres 2019“ statt.

Nach unserem zweiten Aufruf hat sich die Zahl der eingehenden Stimmzettel vervielfacht, und auch das Telefonvoting für den „Helmstedter des Jahres“ läuft auf Hochtouren. Nun rufen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle ein letztes Mal dazu auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen.

Das Voting geht telefonisch (nur noch heute) oder per Zeitungscoupon zum Ausschneiden und Einsenden. Hierfür endet die Wahlphase am Montag, 9. September. Bis dahin müssen uns alle Stimmabgaben erreicht haben, also auch die Coupons. Wobei gilt: Jeder Absender darf nur einen Coupon ausfüllen und bei der Redaktion einreichen.

Es geht aber auch bequemer, per Telefon. Für jeden Bewerber haben wir Rufnummern freigeschaltet, die sich bis einschließlich heute Abend 18 Uhr anwählen lassen. Sie unterscheiden sich jeweils in der letzten Zahl.

Sicher haben Sie in den vergangenen Wochen verfolgt, wer zu den zehn Kandidatinnen und Kandidaten zählt. Nachfolgend bieten wir Ihnen erneut eine Übersicht über die Vorschläge mit den zugeordneten Rufnummern für das Telefon-Voting:

Herbert Rohm: Hobbyhistoriker und Vorsitzender der Bürger-Aktion Alt Helmstedt. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Denkmäler zu pflegen und die Erinnerungskultur zu fördern. Dazu gibt es einen regelmäßig erscheinenden Altstadt-Brief.

Telefon (0 13 78) 42 82 50

Florian Gulaneck: Regelmäßig tritt der Student samstag um 12 Uhr in Hausmanns-Tracht und mit Posaune auf die Empore des Helmstedter Wahrzeichens. Seit kurzem ist er Deutschlands jüngster Türmer.

Telefon (0 13 78) 42 82 51

Ursula Thiel: 50 Jahre lang hat sie das Kinderturnen beim TSV Helmstedt geleitet. Bereits seit der Wende hält sie die Städtepartnerschaft zwischen Helmstedt und Haldensleben aufrecht. Davor sie pflegte sie Kontakt zu den Frauen der in Helmstedt stationierten alliierten Soldaten.

Telefon (0 13 78) 42 82 52

Bernd Giere: Der gebürtige Helmstedter ist Zeit seines Erwachsenenlebens ehrenamtlich aktiv: als Musiker, Geschichtenerzähler, Bildarchivar und auch Leiter einer Seniorengruppe. Sie unterhält er mit Gesang und hält vor ihnen bebilderte Vorträge über das „alte“ Helmstedt.

Telefon (0 13 78) 42 82 53

Gabriele Lohrengel: Mit ihrer Affinität für die Geschichte ihrer Wahlheimat Grasleben sorgt die pensionierte Lehrerin für Aufmerksamkeit, stellt die Salzgemeinde ins Licht einer breiten Öffentlichkeit. 1997 schließlich gehört sie zu den Gründungsmitgliedern des Vereins „Der Markgrafsche Hof -- Museum Grasleben“.

Telefon (0 13 78) 42 82 54

Brigitte Michael: Die 71-Jährige gründete den Förderkreis des Heesebergmuseums in Watenstedt, leitete lange einen Kunstverein in Jerxheim, organisierte ein Musikfestival auf dem Heeseberg und ist seit fast 30 Jahren geschäftsführend im Schöninger Verkehrsverein tätig.

Telefon (0 13 78) 42 82 55

Leon Golus: Am 24. Juni sprang der Rettungsschwimmer in voller Montur ins Schwimmerbecken des Waldbads Birkerteich und bewahrte einen Nichtschwimmer vor dem Ertrinken. Als Mitglied des Ortsverbandes Helmstedt der DLRG hilft er regelmäßig bei der Badeaufsicht.

Telefon (0 13 78) 42 82 56

Ute Schmalbruch: Seit knapp 20 Jahren engagiert sich Ute Schmalbruch vielfältig in der Stiftskirchengemeinde zu Königslutter, im Jahr 2018 übernahm sie den Vorsitz im Kirchenvorstand. Zudem ist die 57-Jährige in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich tätig.

Telefon (0 13 78) 42 82 57

Florian Fütterer: Eltern betroffener Kinder fühlen sich oft alleingelassen mit der Diagnose Epilepsie. So verspürte auch der Lelmer Florian Fütterer den Drang, sich mit anderen Eltern auszutauschen und Tipps für den Alltag mit einem epileptischen Kind zu bekommen. Weil kein entsprechendes Angebot vorhanden war, entschloss er sich, eine Selbsthilfegruppe zu gründen.

Telefon (0 13 78) 42 82 58

Ilse Moshagen-Siegl: Die pensionierte Lehrerin arbeitet ehrenamtlich im Helmstedter Stadtarchiv. Sie hilft einerseits beim Recherchieren, andererseits katalogisiert sie gemeinsam mit einer Stadtangestellten den Bestand nach neuesten digitalen Standards und sortiert Akten in säurefreie Kartons um, damit diese sich nicht zersetzen.

Telefon (0 13 78) 42 82 59

Mit der Vorstellung der einzelnen Kandidaten haben wir Ihnen diese zehn Menschen näher gebracht, die allesamt durch ihr Engagement für ein Projekt, einen Verein, ihren Heimatort oder ihre Mitmenschen hervorstechen. Wir haben beschrieben, worin die besondere Leistung dieser Menschen besteht.

Die Auszählung der Stimmen nimmt die Redaktion der Helmstedter Nachrichten nach Ablauf der Frist, und zwar am Dienstag, 10. September, vor. Wer gewonnen hat, das bleibt ein Geheimnis bis zur Gala. Sie findet vor geladenen Gästen mit allen Kandidaten am Donnerstag, 19. September, in der Kirche und im Kloster St. Marienberg in Helmstedt statt.

Hinweis: Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent, bei Mobilfunk-Telefonaten kann der Tarif (je nach Anbieter) höher sein.