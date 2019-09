Helmstedter Helios-Klinik begrüßt 26 Azubis

Stühle rücken in der Helios St.-Marienberg-Klinik Helmstedt: Mit dem Monatswechsel sind 26 junge Menschen ins Berufsleben gestartet. Am klinikeigenen Bildungszentrum werden sie in den nächsten drei Jahren in der Gesundheits- und Krankenpflege ausgebildet.

Gemeinsam mit Pflegedirektorin Aline Prasse und dem Lehrerteam hat Schulleiterin Juliane Hunze die neuen Auszubildenden an ihrem ersten Tag begrüßt. „Ich freue mich, dass Sie sich für die Ausbildung bei uns und damit für einen vielseitigen und anspruchsvollen Beruf entschieden haben. Für Sie beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt und damit eine spannende Zeit voller Herausforderungen. Dafür wünsche ich Ihnen allen einen guten Start. Rückblickend werden Sie sicherlich feststellen, dass Ihre Ausbildungszeit rasant vorbeigegangen ist.“

Doch bis es so weit ist, vermitteln in den kommenden drei Jahren die Lehrkräfte des Bildungszentrums, examinierte Pflegefachkräfte sowie rund 40 pädagogisch ausgebildete Praxisanleiter den Auszubildenden theoretische und praktische Kenntnisse.

Während ihrer Ausbildung durchlaufen die angehenden Gesundheits- und Krankenpflegekräfte alle Fachabteilungen der Helmstedter Klinik.

Nach bestandener Abschlussprüfung sind die Chancen, weiterbeschäftigt zu werden, sehr gut, teilt die Klinik mit. „Die Ausbildung engagierter Nachwuchskräfte liegt uns am Herzen, da wir stets qualifiziertes Personal in unserem Haus brauchen“, sagt Pflegedirektorin Aline Prasse. Ausbildungsstart am Bildungszentrum Klinik ist jeweils am 1. April und am 1. September. Bewerbungen sind jederzeit möglich – per E-Mail an wencke.strutz@helios-gesundheit.de oder per Post an Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt, Personalabteilung, Conringstraße 26, 38350 Helmstedt.