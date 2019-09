Sportanlagensanierung in Velpke ohne den Kreissportbund?

Die Bezirkssportanlage in Velpke, das ist die Heimat des Velpker Sportvereins (VSV), soll saniert und neu ausgerichtet werden. So sehen es Pläne des ersten Mannes in der Samtgemeinde, Rüdiger Fricke, vor. Was genau er vor hat und wie er seine Pläne umsetzen will, wird am Donnerstag Thema im...