Marina Matzke ist seit 40 Jahren für Kitas in Heeseberg da

Heeseberg. Marina Matzke hat 1979 als Anerkennungspraktikantin in Jerxheim begonnen. Heute leitet sie die Kitas in der Samtgemeinde Heeseberg.

40 Jahre Einsatz für die Kitas in der Samtgemeinde Heeseberg. Dieses Dienstjubiläum feierte Marina Matzke beim Kreisverband Helmstedt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Am 15. August 1979 startete sie als Anerkennungspraktikantin in der Kindertagesstätte in Jerxheim. Von 1980 bis 2003 war Matzke zunächst als Erzieherin im Gruppendienst und anschließend als stellvertretende Leitung der Kindertagesstätte tätig. Von 2003 bis 2007 wurde Matzke die Leitung der Kindertagesstätte übertragen. Sie setzte sich unter anderem für die Etablierung von Krippen- und Hortgruppen ein. Seit 2007 ist Matzke als Gesamtleitung aller Kitas in der Samtgemeinde eingesetzt.