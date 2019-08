Wolsdorf besteht die Feuertaufe als Festival-Ort

Beim 1. Wolstock-Festival auf einem Acker zwischen Wolsdorf und Frellstedt ist am Samstag viel los gewesen. Sieben Bands sorgten bis Mitternacht für ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel.

Sie wollen es wohl wieder tun, die drei Organisatoren des ersten Wolstock-Festivals am Samstag in Wolsdorf: Denise und Matthias Rau sowie Torsten Lange. Schon am frühen Abend erklärten sie: „Wir sind mehr als zufrieden.“

Zu diesem Zeitpunkt tobten noch die Kinder über das Gelände, auf der Bühne lieferte Anthony Miller getragene Stücke ab und das Festivalgelände auf staubigem Acker wirkte wie eine eigene kleine Welt, in der jeder dem anderen wohlgesonnen ist. Familienfestcharakter.

„Genau so wollten wir das“, sagte Denise Rau. Wolstock: Die erste Auflage war offenkundig ein Erfolg. Der begann mit der Auswahl des Geländes. Zwischen Wolsdorf und Frellstedt weit unten auf einem Acker war es gelegen, auf dem die Zufahrtswege sauber mit Flatterband abgetrennt wurden. Ein kleines Lager. Rundherum blickte man nur auf Felder und Natur.

Über eine lange Staubpiste gelangte man zu den Parkplätzen. „Crazy“, huscht es mir unweigerlich durch den Kopf. Aber etwas in dieser Richtung muss es sein, wenn man solch ein Festival aus dem Boden stampft. Sieben Bands sorgten auf der Bühne für den passenden Spannungsbogen und den passenden Sound. Der war gleich um 16 Uhr krachend. 20 Minuten lang machten Shut up’n listen mit Matthias Rau klar: Jetzt wird bis in die Puppen gefeiert.

Danach wurde es mit El Andaluz und Anthony Miller etwas ruhiger. Das passte, denn gleich nebenan lief das Kinderfest. Die neun Jahre alte Isabelle war ganz hin und weg davon. Daumen hoch, und: „Echt cool“, sagte sie über den Geschicklichkeitsparcours und das Wasserschwamm-Spiel. Geschenke gab es auch: für die Mädels ein Schminkset, für die Jungs ein Ball.

Je später der Abend, desto lauter und flotter die Musik. „So war das angelegt. Wenn die Kinder dann daheim sind, kommen die Erwachsenen auf ihre Kosten“, erklärte Torsten Lange. Es funktionierte, denn nach und nach rückten sie dann an, die Fans guter handgemachter Musik, an diesem Abend von den Bands Noeton, Boxing Fox, Wolkenkratzer und Racal dargeboten. Eine perfekte Mischung. Bis 24 Uhr lief das Bühnenprogramm, dann folgte eine kleine Aftershow-Party.

Und die Macher? „Wenn es nach uns ginge, würden wir das wiederholen, dafür müssen wir aber unsere 45 freiwilligen Helfer fragen“, meinte Denise Rau. Ihr Mann Matthias ergänzte: „Wir haben das Festival angeschoben, und die Leute haben sofort ihre Hilfe angeboten. Um manche Dinge mussten wir uns überhaupt nicht kümmern, weil unsere Helfer von sich aus agiert haben.“ Wolstock 2019 war also ein Fest mit Freunden und für Freunde.