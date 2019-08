Unbekannter demoliert in Braunschweig ein geparktes Auto

Helmstedt. Die Polizei sucht einen Unfallfahrer. Er hat am Dienstag in der Marientaler Straße in Helmstedt eine Seite eines geparkten VW Polo beschädigt.

Vermutlich im Vorbeifahren hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer die gesamte Fahrzeugseite eines VW Polo einer 39 Jahre alten Helmstedterin beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von mindestens 3000 Euro aus, wie es in einer Mitteilung heißt.

Den Ermittlungen nach habe der Polo am Straßenrand in der Marientaler Straße gestanden, als sich der Unfall ereignete. Am Dienstagmittag entdeckte die 39-Jährige die völlig zerkratzte Fahrerseite und informierte die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise Auf den Unfallverursacher vor. Zeugen des Geschehens setzen sich mit der Polizeiwache unter der Rufnummer (05351) 5210 in Verbindung. red