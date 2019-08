Velpke liegt in Mecklenburg-Vorpommern?

Das hat schon etwas von einem Schildbürgerstreich: Auf der interaktiven Ladesäulenkarte von Volkswagen, wir berichteten, tauchte die Stromtankstelle am Rathaus der Gemeinde Velpke laut Hinweis eines Lesers unserer Zeitung zunächst überhaupt nicht auf. Nun ergaben Recherchen eines Volkswagensprechers: Die Geodaten sollen falsch gewesen sein, und zwar jene, die bei der Meldung der Ladesäule am Rathaus an die Bundesnetzagentur übertragen...