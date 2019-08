Mensch ärgere Dich nicht: Helmstedter Kinder basteln Spiel

Nur keine Aufregung! Wenn Kinder in der Werkstatt des Jugendfreizeit- und Bildungszentrums (JFBZ) sägen, feilen und schleifen, dann kann dabei ein Brettspiel entstehen. In diesem Fall sogar gleich zwölf. Genauso viele Mädchen und Jungen beteiligten sich am Donnerstag am Bastel-Angebot der...