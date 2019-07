Ab August müssen Katzen in der Gemeinde Lehre kastriert sein

Der Verein Tierschutz Lehre hatte schon länger eine Kastrationspflicht für Katzen gefordert, Ende Juni hat der Gemeinderat nun eine entsprechende Verordnung erlassen (wir berichteten). „Wir begrüßen die Einführung der Kastrationspflicht ausdrücklich, sorgen uns aber um deren Kenntnis in der Bevölkerung“, erklärte Brigitte Babic, Vorsitzende des Vereins Tierschutz Lehre, am Donnerstag in einem Telefongespräch. Brigitte Babic schilderte...