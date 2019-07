Offlebener Kirche hat ihre goldene Krone wieder

Auf dieses Fest haben die Gemeindeglieder alle Einwohner in Offleben gewartet: Nach monatelangen Renovierungsarbeiten an Dach und Turm erstrahlt die St.-Georg-Kirche in neuem Glanz. Vor allem die goldene Bekrönung samt Kugel und Kreuz leuchtet so hell wie nie zuvor.

Zur Krönungsfeier am Dienstag begrüßten Kirchenvorsitzende Silke Cohn-Globisch und Gemeindepfarrerin Madleen Pätow die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde, interessierte Bürger, die beteiligten Handwerker, Sponsoren und Bürgermeister Hans-Joachim Wolter. Sie alle wollten dabei sein bei einem für die Dorfgeschichte so wichtigen Ereignis. Das Aufsetzen der Kugel, das Einsetzen einer Zeitkapsel sowie die Montage des Kreuzes bildeten den Höhepunkt und Abschluss einer umfangreichen Sanierung.

Für mehr als 170.000 Euro erhielt das Dach nicht nur neue Ziegel, sondern an einigen Stellen des Dachstuhls auch neue Sparren und Latten. Denn Teile der Holzkonstruktion, vor allem im Bereich der bis dato ummauerten Traufe, waren durch Insektenfraß und Fäulnis so beschädigt, dass sie ausgetauscht werden mussten. Das verteuerte die Investition. Landeskirche und Gemeinde mussten Geld nachlegen und den Termin der Fertigstellung nach hinten schieben.

Nur gut, dass ehrenamtliche Helfer und private Geldgeber das Projekt nicht nur unterstützten, sondern erst zum erfolgreichen Abschluss brachten. Eines allerdings muss noch repariert werden: Zwei Zeiger der Kirchenuhr und das Uhrwerk.

Da schwebt sie ein, die restaurierte Kirchenkugel, hier noch umwickelt mit einer Filzdecke. Foto: Jürgen Paxmann / BZV

Der Faktor Zeit war Hauptthema der feierlichen Andacht in der voll besetzten Kirche. Pastorin Madleen Pätow betonte, dass einzelnes Leben immer linear verlaufe und von daher die Zeit ein kostbares Gut sei, das man möglichst nicht verschwenden sollte. „Von daher sind wir als Gemeinde heute besonders stolz. Denn mit dem Erhalt des Kirchengebäudes schreiben wir ein Stück Geschichte, von der auch nachfolgende Generationen etwas haben.“ Sie schloss ihren Vortrag mit Fürbitten und dem Lied „Meine Zeit steht in Deinen Händen.“

Weil der im Herbst vergangenen Jahres geöffneten Kirchenkugel – zur Enttäuschung aller – eine Zeitkapsel fehlte, legten die Offlebener nun mit neuen Dokumenten nach. Hinein kamen eine Namensliste aller Offlebener Gemeindepfarrer seit 1542, eine Rechnung für die Ziffernblatt-Reparatur aus dem Jahr 1976, die Beschreibung der aktuellen Baumaßnahmen, dazu passende Zeitungsberichte, das Andachtsprogramm, die Liste der Kirchenbesucher zur Krönungsfeier sowie Informationen zum Ort und zur Arbeit von Kirchenvorstand und Frauenhilfe.

Anschließend verlötete der Hildesheimer Metallbildner Dirk Zeyher den Kupferbehälter, um ihn später auf der Kirchturmspitze in den Kugel zu legen. Damit war sein goldenes Werk vollendet.

Die Krönungsfeier endete mit einem geselligen Beisammensein im Pfarrhaus. Das hat übrigens in diesem Jahr auch ein neues Dach bekommen.