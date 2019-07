Lkw kippt auf der A 2 bei Lehre um – ein Verletzter

Kurz nach Mitternacht am Sonntag wurden die Feuerwehren Lehre und Wendhausen zu einem Verkehrsunfall in der Nähe des Kreuz Wolfsburg auf die Autobahn 2 in Richtung Berlin alarmiert, teilte Bennet Rebel vom Presseteam der Gemeindefeuerwehr Lehre mit. Bei dem Unfall mit einem Last- und einem Personenwagen ist laut Polizei ein Mensch verletzt worden. Das Unfallopfer wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Lkw blockiert komplette Fahrbahn

Wie die Polizei weiter mitteilte, war auf der Fahrbahn ein Lkw umgekippt und hatte sämtliche Fahrstreifen blockiert. Ein Insasse verletzte sich leicht. Bei dem am Unfall beteiligten Pkw handelte es sich um einen VW Golf. Ob das Auto auf den Laster auffuhr oder durch herumfliegende Teile beschädigt wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

A2 bis zum frühen Morgen gesperrt

Bis 5.45 Uhr waren die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt – so lange war auch die Fahrbahn gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab und leuchtete die Einsatzstelle aus. Nach rund drei Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Im Einsatz waren 20 Kameraden der Feuerwehr, der Gemeindebrandmeister, der Rettungsdienst der Malteser aus Wendhausen und Königslutter sowie die Polizei.