Schmankerl in der Groß Brunsroder Heimatstube

Lothar Bremer hat wieder Groß Brunsroder Foto-Schätze zu Tage gefördert. Am Sonntag präsentierte der Ortsheimatpfleger Aufnahmen von einer Groß Brunsroder Theatergruppe, die bis zum Jahr 1958 bestand. Am Ewigkeitssonntag öffnet die Heimatstube in Groß Brunsrode, lädt die Einwohner zu Kaffee und...