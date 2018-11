Eine Tanne voller Wünsche im Marktkauf

Die Weihnachtsaktion der Leos geht in die nächste Runde: Der Leo Club „Grenzenlos“ Helmstedt lädt wieder zur Weihnachts-Wünschebaumaktion ein. Ab Samstag, 17. November, steht ein geschmückter Tannenbaum der Leos im Marktkauf in Schöningen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Helmstedter Leos...