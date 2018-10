Helmstedter Sozialverband wählt neuen Kreisvorstand

Helmstedt Regina Schreiber bleibt Vorsitzende des Sozialverbands Helmstedt. Rund eine Million Euro an Leistungen erwirkt das Beratungszentrum für die Mitglieder.

Die bisherige Vorsitzende des Kreisverbandes Helmstedt im Sozialverband Deutschland (SoVD), Regina Schreiber, ist am Samstag von den Mitgliedern der Kreisverbandstagung im Helmstedter Schützenhaus für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Ihr zur Seite stehen als stellvertretende Vorsitzende Harald Herper und Uwe von Cyrson. Im neuen Kreisvorstand sind 13 der 17 SoVD-Ortsverbände des Landkreises vertreten.

„Das Engagement der hauptamtlichen und der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist nicht hoch genug zu bewerten und anzuerkennen“, hob die Vorsitzende in ihrem Rechenschaftsbericht hervor, bedauerte aber auch: „Es ist in der heutigen Zeit nicht leicht, jemanden für ein Ehrenamt zu gewinnen.“ Schwierigkeiten bereite es, immer komplette Vorstände zu wählen, denn die Bereitschaft, ein Ehrenamt anzunehmen, gehe in der Bevölkerung und auch bei den Mitgliedern des SoVD immer mehr zurück.

Seit fünf Jahren steigen die Mitgliederzahlen im Kreisverband kontinuierlich. Zum Stichtag 1. Juni 2018 waren es 4106 Mitglieder. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 zählte der SoVD 3759 Mitglieder.

Tätigkeitsschwerpunkte des SoVD-Beratungszentrums Helmstedt waren im Zeitraum von 2014 bis 2017 die Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Fragen der Rehabilitation und Teilhabe sowie Hilfen bei Anträgen auf Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminderung. Der Bedarf an Beratungsgesprächen ist hoch. Themenschwerpunkte sind Fragen zu Erwerbsminderung, Kranken- und Arbeitslosengeld, Feststellung einer Schwerbehinderteneigenschaft und Möglichkeiten einer vorzeitigen Altersrente.

In 1150 Antragsverfahren erwirkte die SoVD-Sozialberatung Leistungen in Höhe von rund 638 000 Euro. Zudem wurden für die Mitglieder 583 Widerspruchsverfahren, größtenteils im Schwerbehinderten- und Rentenrecht, geführt. Dabei wurden rund 375 500 Euro an laufenden Zahlungen oder Nachzahlungen für die Mitglieder erstritten.

„Der SoVD hilft da, wo der Gesetzgeber nicht richtig gearbeitet hat“, kommentierte Edda Schliepack, 2. SoVD-Landesvorsitzende und Sprecherin der Frauen im Bundesverband, diese Zahlen.